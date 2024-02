Tutti bocciati al concorso per un posto in Comune | nessuno dei trenta supera la prova scritta

(Di sabato 17 febbraio 2024)candidati ai nastri di partenza, eche non passano la selezione per unin. E’ accaduto a Portula, centro di 1200 abitanti in provincia di Biella. L’amministrazione comunale, come conferma il sindaco Fabrizio Calcia, aveva bandito unper unda istruttore amministrativo, dopo le dimissioni di una storica dipendente comunale.ore settimanali,...

