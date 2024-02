Turismo | Confcommercio | prenotazioni per le vacanze in montagna per quasi nove milioni nei primi tre mesi dell’anno 2024

presidente dell'Associazione Albergatori di Confcommercio Como - "Guardando alle prenotazioni attuali, - dice Leoni - si prospetta la fiera internazionale del turismo, in programma fino al 6

Bibione piange Maria Sbisà, la ristoratrice del Ponte: E’ morta a 87 anni, era figlia di una soprano di fama internazionale. Con il marito Armido aprì il noto locale ...

Boom di richieste di partecipazione per la seconda edizione del 2024 di “Retrò” a Città di Castello: Boom di richieste di partecipazione per la seconda edizione del 2024 di “Retrò”, la rassegna di antiquariato, collezionismo, rigatteria e hobbistica, che si sv ...

Vacanze in montagna per 8,3 milioni nei primi 3 mesi del 2024: Sono 8,3 milioni gli italiani in vacanza in questo primo trimestre dell'anno con destinazione montagna, secondo l'Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg, ma le condizioni dell'in ...