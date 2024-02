Trovato in possesso di disgustose foto porno di minori; in arresto insospettabile pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 17 febbraio 2024) Pubblicato il 17 Febbraio, 2024 Gli agenti della Polizia Postale hanno fatto una terribile scoperta nei giorni scorsi durante una perquisizione domiciliare nella periferia di Latina. Un uomo di 50 anni, apparentementee con una fedina penale immacolata fino ad allora, è statoindi centinaia di file contenenti immagini e video pedografici, inclusi scatti dicoinvolti in atti sessuali. L’uomo, che lavora nella mensa di un ente pubblico a Roma, è stato arrestato in flagranza di reato e gli sono stati imposti gli arresti domiciliari, con l’accusa pesantissima di detenzione di materiale pedografico. Nei giorni scorsi si è tenuto l’interrogatorio di convalida, durante il quale l’uomo ha scelto di rimanere in silenzio di fronte alle ...