Trovata morta in casa dal marito | Alessia Quarta di 31 anni aveva scoperto da poco di aspettare un bimbo

Tragedia in serata a Novoli: 31enne trovata morta in casa dal marito. La giovane donna, sposata da un anno e incinta di pochi mesi, sarebbe stata stroncata da un arresto cardiaco. Il dramma si è consumato intorno alle 20. La donna, una

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tragedia ieri sera a Novoli, nel Leccese, dove una giovane di 31, che aspettava un bambino, èindopo un malore. È stato ilGiacomoa trovarla prima di sensi una volta tornato dal lavoro, dopo le 20. Il 118 è intervenuto subito, ma non è riuscito a rianimarla, era già nel bagno priva di sensi. La giovane, incinta da poche settimane e sposata da un anno circa, era una professionista molto nota in paese. A quanto si apprende dai primi rilievi, si sarebbe trattato di un arresto cardiaco improvviso.Leggi anche: Jonson trovato morto nel letto dia 13: probabile malore improvviso Chi era, sposata da ...

