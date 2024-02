Trova portafoglio con 3 000 euro E lo fa restituire a un turista svizzero

Un turista ha perso il portafogli con dentro circa 3mila euro, ma un ragazzo lo ha trovato e riconsegnato alla polizia. E' accaduto a si è recato in Questura per consegnare il portafoglio, ritrovato

(Di sabato 17 febbraio 2024) Prato, 17 febbraio 2024 – Unha perso il portafogli, con dentro circa 3.000, ma un ragazzo lo hato e riconsegnato alla polizia. E’ accaduto a Prato nei giorni scorsi. Un italiano di 36 anni, residente in Svizzera, si è recato in Questura per consegnare il, rito in viale della Repubblica, all’interno del quale c’erano documenti e contanti. Ilaveva presentato denuncia di smarrimento nei giorni precedenti senza però fornire un recapito certo. La polizia, appena ricevuto ildal trentaseienne, si è messa sulle tracce delDopo alcuni giorni la Questura, in seguito alle ricerche sul territorio svolte anche utilizzando canali informativi, è riuscita a mettersi in contatto con il proprietario del ...