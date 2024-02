anche in una città come questa che spesso baratta senza troppi Rapinese e ancor più la maggioranza della stessa lista in consiglio così assenti dal dibattito pubblico e così impermeabili al

Troppi assenti. Il Consiglio salta ancora (Di sabato 17 febbraio 2024) Stesso motivo: mancanza del numero legale e anche il 14esimo Consiglio comunale in 14 mesi salta. L’altra sera era stato fissato il primo di quattro incontri per discutere e approvare il bilancio di previsione, la cosiddetta maratona, ma ancora una volta non c’erano i 17 consiglieri necessari per validare la seduta. Tra influenze, impegni politici fuori Pavia o di lavoro, attriti in seno alla maggioranza di centrodestra, si è arrivati a 16 presenti. "Presiedevo io – racconta Angela Gregorini (nella foto) di Azione – perché il presidente Nicola Niutta era malato e altri erano assenti giustificati. Il Consiglio era stato convocato in prima convocazione alle 20,30, ho fatto il primo appello alle 20,45, il secondo dopo le 21 e ho dovuto chiudere la seduta". Tutti a casa. Dopo l’approvazione del Dup – ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di sabato 17 febbraio 2024) Stesso motivo: mancanza del numero legale e anche il 14esimocomunale in 14 mesi. L’altra sera era stato fissato il primo di quattro incontri per discutere e approvare il bilancio di previsione, la cosiddetta maratona, mauna volta non c’erano i 17 consiglieri necessari per validare la seduta. Tra influenze, impegni politici fuori Pavia o di lavoro, attriti in seno alla maggioranza di centrodestra, si è arrivati a 16 presenti. "Presiedevo io – racconta Angela Gregorini (nella foto) di Azione – perché il presidente Nicola Niutta era malato e altri eranogiustificati. Ilera stato convocato in prima convocazione alle 20,30, ho fatto il primo appello alle 20,45, il secondo dopo le 21 e ho dovuto chiudere la seduta". Tutti a casa. Dopo l’approvazione del Dup – ...

