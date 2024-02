Trimestrale Nvidia Uno dei titoli tecnologici e di crescita a il produttore di chip al centro dell'entusiasmo per l'intelligenza Banche da record nel Regno Unito? Le più grandi banche del Regno

Trimestrale da record per Jaguar Land Rover: Jaguar Land Rover Automotive ha chiuso il trimestre ottobre-dicembre 2023 (il terzo dell'anno fiscale 2023-24) con ricavi record pari a 7,4 miliardi di sterline (+22% rispetto al terzo trimestre del ...

Graco annuncia un dividendo trimestrale regolare di 0,255 dollari per azione: MINNEAPOLIS - Graco Inc. (NYSE:GGG), società specializzata nella tecnologia di gestione dei fluidi e dei rivestimenti, ha annunciato un dividendo trimestrale regolare di 25,5 centesimi per azione ordi ...

Giappone in recessione, shock Pil ma borsa Tokyo in rally. La Germania diventa la terza economia del mondo: Ma la borsa di Tokyo corre, indice Nikkei 225 oltre 38.000. Per la Bank of Japan difficile decretare la fine dei tassi negativi in Giappone.