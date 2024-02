Trentino | la mail bombing organizzata dalla Lav | già 21mila mail a Pichetto Fratin per fermare strage di orsi

(Di sabato 17 febbraio 2024) Oipa: “Abbiamo sperato fino all’ultimo in un ripensamento e che M90 non venisse ucciso: ma la politica della Pat è miope e non tutela la biodiversità”

Vacanze in montagna per 8,3 milioni di italiani nei primi 3 mesi del 2024, Trentino la meta preferita, Alto Adige al terzo posto: Secondo l’Osservatorio Turismo Confcommercio, per il 62% dei turisti ferie brevi e solo 1 su 3 farà sport. Al secondo posto la Lombardia ...

POSTE ITALIANE * TECNOLOGIA E SICUREZZA: « A TRENTO PALMARI TECNOLOGICI CON APP RICHIESTA DI SOCCORSO PER I PORTALETTERE: Poste Italiane rivoluziona la consegna: oltre 30mila palmari tecnologici entro il 2024, sicurezza e servizi avanzati a portata di click. Entro il 2024, Poste Italiane introdurrà oltre 30mila palmari d ...

CANTIERE DI PACE – TRENTINO* #STAFFETTADIGIUNOTRENTINO: « PER IL CESSATE IL FUOCO IN PALESTINA ED UCRAINA (16-19-23-26/2 E 1/3 MARZO): (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – Nei venerdì e lunedì dal 16 febbraio al 1 marzo si tiene la terza staffetta “Digiuno per la Pace e il Cessat ...