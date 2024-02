Trentamila imprese agricole sono a rischio chiusura

Trentamila imprese agricole dell'Emilia - Romagna sono a rischio chiusura. È quanto emerge da un'indagine condotta fra novembre 2023 e gennaio 2024 da Agri2000 Net, società di servizi in agricoltura,

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 febbraio 2024)dell’Emilia-Romagna. È quanto emerge da un’indagine condotta fra novembre 2023 e gennaio 2024 da Agri2000 Net, società di servizi in agricoltura, che conferma il malessere di migliaia di agricoltori chescesi con i trattori per le strade d’Italia e d’Europa. I dati raccolti con un campione di 1.600 aziendedel territorio dell’Emilia, una delle zone a maggiore produzione agricola in Italia, evidenziano come quasi il 75% degli imprenditori agricoli sopra i 50 anni non abbiano ancora trovato un successore a cui affidare l’attività. Il 50% degli intervistati over 50 ha dichiarato che probabilmente la propria azienda nel futuro sarà venduta, mentre il 40% sarà affittato. L’83% delle aziende ...