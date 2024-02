Trattori | Castelli Ncs | ' 22 02 manifestazione a Roma aperta a tutti'

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 feb. (Adnkronos) - Giovedì 22 febbraio alle ore 11.00 a, in Piazza Santi Apostoli, si svolgerà ladi protesta organizzata da Sud chiama Nord, movimento fondato da Cateno De Luca, per sostenente agricoltori e allevatori colpiti dalle folli politiche nazionali ed europee. “È il momento di esserci, perché la misura è colma e se non diamo un segnale forte adesso, penseranno che potranno continuare a colpire ognuno di noi. Sarà una piazza di protesta ma pacifica, senza bandiere di partito e”, lo afferma Laura, presidente di Sud chiama Nord. “Laè rivolta a tutte le categorie colpite da questo governo, allevatori e agricoltori, ma anche ambulanti, balneari, autonomi, imprenditi. A queste categorie il governo da un giorno all'altro ha cambiato leggi stravolgendo le loro vite. Il nostro invito è rivolto anche a tutte le sigle sindacali e datoriali, ai partiti d'opposizione che contestano questo governo, comprese le forze politiche che oggi non stanno in Parlamento. In maniera democratica e civile sarà importante unire le forze per ribadire le libertà degli italiani”, aggiunge l'On. Laura

Non solo l’area su Via Nomentana. La Protesta degli agricoltori, dopo aver attraversato tutta Europa e molte parti d’Italia, anche nel Lazio, è ... (ilcorrieredellacitta)

Droga al figlio in carcere, arrestata mamma - pusher: sequestrati 20 grammi di cocaina: Lo stratagemma della 55enne ammessa nella struttura dei Castelli Romani è tipico dei narco - ...di droga droga Leggi i commenti I commenti dei lettori Video del giorno Metropolis/498 - "Trattori ...

Nel 2023, le famiglie hanno speso il 5,8% in più per "mangiare", il 3,9% in meno, mentre gli agricoltori sono sottopagati, per i prezzi che ...: ... fortemente sostenuto dalla Coldiretti con i trattori a Bruxelles, che prevede lo stop a 16 ... Locatelli, Invernizzi, Galbani, Cadermartori e Nuova Castelli), per aver modificato unilateralmente il ...

Calvani guida la rivolta dei trattori. Nei corteo gruppi pro Russia e Putin: “Negli ambienti del centrodestra si vocifera che dietro le manifestazioni di piazza e le polemiche contro la Coldiretti ci sia la Lega di Matteo Salvini, che vuole recuperare gli elettori passati a ...

Dai Castelli Romani a Roma, Stefano Giammatteo (ASPAL) furente: “A noi agricoltori ci pisciano in mano”: I trattori sono tornati nel cuore della Città Eterna, per far sentire il grido di dolore di tanti agricoltori. Due le manifestazioni andate in scena nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio, a poca dista ...