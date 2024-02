Trattori al casello A14 di Pievesestina E oggi nuova protesta a Cesena

La protesta dei trattori a Faenza Le manifestazioni fanno parte interruzioni del transito veicolare alla rotatoria del casello di tratto compreso tra il Cavalcaferrovia e la rotonda casello A14.

(Di sabato 17 febbraio 2024) Per tutta la giornata di ieri è continuato il presidio degli agricoltori che coi lorosi sono posizionati nella zona diantistante ilautostradale diNord. L’intento è quello di continuare are chiedendo interventi al Governo e in sede europea in relazione ai temi di una politica agricola che sta creando crescenti difficoltà al comparto. Per far sentire la loro voce, in due momenti della giornata, altrettanti gruppi si sono mossi dal grande parcheggio per effettuare un corteo lungo le strade del quartiere, arrivando fin davanti alle sbarre deldell’A14. Il traffico ha ovviamente subìto dei rallentamenti, ma la circolazione non è mai stata bloccata, grazie sia alla presenza delle forze dell’ordine che hanno vigilato sul rispetto delle ...