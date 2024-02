Trasmissioni tv a tarda notte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 febbraio 2024) La maggior parte dei programmi di attualità serali terminano ben oltre la mezza, in genere alle 00.50. Iniziano sempre più tardi, alle 21.20. Ormai questecoprono quasi tutti i giorni della settimana. Io mi domando: la mattina successiva non c’è più nessuno che si alza alle 7 per andare a lavorare? Daniele Zocca