Trapianto di microbiota e fegato salva 56enne | primo caso al mondo

Il piccolo, arrivato in Italia dalla Bosnia per curare una leucemia mieloide, è il paziente più giovane su cui sia mai stato fatto il trapianto di ... (fanpage)

Torino, doppio trapianto alle Molinette di mibrobiota e fegato. Prima volta al mondo: salva la vita a un 56enne: Il direttore Renato Romagnoli: “Un risultato reso possibile da due eccellenze”. Una maratona di 120 giorni gestita con il Gemelli di Roma ...

Primo doppio trapianto in sequenza di microbiota fecale e fegato: La malattia negli anni aveva gravemente danneggiato la funzionalità renale fino a rendere necessaria la dialisi. E il notevole ingombro addominale, determinato da un fegato completamente sostituito da ...

Doppio trapianto record a Torino, parla il medico Renato Romagnoli: «Ora diventi una prassi ordinaria»: «Dall’uso compassionevole in deroga fatto in questo caso dovrebbe essere organizzato uno studio clinico per poterla far diventare una prassi ordinaria. Questo cambierebbe la storia di tanti trapianti» ...