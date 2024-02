Transito sorvegliato su due ponti Ora il trasporto pubblico è a rischio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il servizio diè asulla via Statale a Carmignano. Il ponte sulla Furba fra Seano e Poggetto e quello sul Collecchio fra Seano e Quarrata sono in realtà "piccoli" che però vengono attraversati da un flusso enorme di veicoli ogni giorno. Le verifiche strutturali della Regione Toscana hanno evidenziato problemi strutturali la cui soluzione è quella di far scendere la portata massima della circolazione su ponte alla Furba a 35 quintali e sul Collecchio a 75. Non ci sarebbero problemi per gli autoveicoli, i furgoni e autobus fino a 18 passeggeri mentre per i mezzi pubblici normali e mezzi pesanti scatterebbe il divieto di. I mezzi pesanti, in realtà, utilizzano quasi tutti le varianti da Castelnuovo a Prato, tangenziale di Seano e quella di Quarrata-Montemurlo ...