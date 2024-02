Trani Evasi dal carcere due migranti accusati di reati contro il patrimonio e la persona

Due evasi dal carcere di Trani Sappe: oggi pomeriggio, usando lenzuola per scendere dal muro. Analoga evasione ad agosto 2021: ... passando dall'Intercinta (il muro che è intorno al muro di cinta ); Purtroppo denunciamo da tempo la grave situazione del carcere di trani ove la carenza di poliziotti costringe ad occupare ...

