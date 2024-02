Tragedia nella Vicenda dell' Operaio Scomparso | Trovato Morto

(Di sabato 17 febbraio 2024) Pescara - Dorel Vaduva, l'romeno di 44 anni che aveva fatto perdere le sue tracce mercoledì 31 gennaio, è stato rinelle vicinanzea sua abitazione. La sua scomparsa ha gettato l'intera comunitàpreoccupazione e nell'angoscia, finché la triste scoperta non ha portato a una conclusione devastante. Il tragico epilogo è avvenuto dopo che Vaduva, viaggiando in direzione del Passo Cordone, ha perso il controlloa sua auto e è finito fuori strada lungo una scarpata, poco prima di attraversare il ponte. Il suo corpo è statosenza vita all'interno del veicolo. Questa triste notizia ha colpito profondamente coloro che lo conoscevano, lasciando un vuotocomunità e nelle vite di quanti erano legati a lui. ...

