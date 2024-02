Traffico Roma del 17-02-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 febbraio 2024) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani per lavori ecode sulla diramazionenord dell’auto sole tra Castelnuovo di Porto e Settebagni verso raccordo metti le poi sulla Pontina tra Montedoro e Pratica di Mare verso la Cristoforo Colombo domani domenica proseguono i festeggiamenti per il capodanno cinese in Piazza Vittorio Emanuele II prevista l’esibizione culturali e culinarie è sempre domani alle 12:30 all’Olimpico la Lazio ospita il Bologna previsto il consueto piano trasporti con divieto per la sosta nell’aria del Foro maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità