Traffico Roma del 17-02-2024 ore 18 | 30

(Di sabato 17 febbraio 2024) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani per incidente chiusa alvia Fogazzaro tra via Ugo Ojetti via Folengo in centro manifestazione con corteo Largo Corrado Ricci a Piazza Vittorio Emanuele II possibili deviazioni o limitazioni per le 14 linee di bus per lavori ecode sulla diramazionenord dell’autosole da Castelnuovo di Porto i sette bagni Verso il raccordo anulare e sul Raccordo Anulare rallentamenti e code lungo le due carreggiate tra Laurentina e Tuscolana per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità