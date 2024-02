Traffico Roma del 17-02-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità code per entrare aper lavori sulla diramazionenord dell’auto sole tra Castelnuovo di Porto e Settebagni Verso il raccordo anulare incidente su via Appia file nei pressi di via delle Capannelle in centro manifestazione con corteo da Largo Corrado Ricci a Piazza Vittorio Emanuele II attraverso via Cavour Piazza di Santa Maria Maggiore e via Merulana possibili deviazioni o limitazioni per 14 linee di bus sfilata di carnevale in zona Monti Tiburtini Pietralata chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti fino alle 17 interventi di potatura in via Galvani a Testaccio la strada è chiusa altra via zabaglia e via Marmorata In collaborazione con Luce Verde infomobilità