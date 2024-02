Traffico Roma del 17-02-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 febbraio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani poco ilsu strade ed autostrade della capitale su via di Portonaccio rallentamenti per un mezzo pesante altezza via Galliano Attenzione ad un incidente su via Conti nei pressi di via Antonio de Curtis incidente anche su via Appia altezza via delle Capannelle in centro manifestazione di protesta con corteo da Largo Corrado Ricci a Piazza Vittorio possibili deviazioni o limitazioni per le 14 linee di bus fino alle 16 manifestazione in piazza bocca della verità anche qui possibili disagi per ildi zona previste modifiche alla viabilità e deviazioni per diverse linee bus