Traffico Roma del 17-02-2024 ore 13 | 30

e 4 mesi di reclusione in ordine a reati inerenti il traffico di commessi a Roma negli anni 2021 e 2022 Nella seconda operazione, gli operatori della Squadra Mobile procedevano nei pressi del

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 febbraio 2024) Luceverdetrovati all’ascolto per lavori sulla diramazionenord code tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione raccordo Inoltre fino alle 21 di questa sera è chiusa la rampa di Mission di Settebagni in direzione del raccordo sul raccordo rallentamenti e code a tratti tra l’ostiense l’ardeatina in carreggiata esterna nel tratto anche un incidenterallentato in via del Foro Italico tra Corso Francia c’è la Salaria direzione San Giovanni auto in coda per lavori sulla Salaria all’altezza di Settebagni In entrambe le direzioniintenso invece sulla Cassia con code a tratti tra Tomba di Nerone la Giustiniana in entrambi i sensi di marcia code sulla Appia per un incidente avvenuto all’incrocio con via delle Capannelle in direzione del centro incidente e disagi anche sulla Flaminia nei pressi ...