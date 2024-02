Traffico Roma del 17-02-2024 ore 08 | 30

come terrorismo, traffico di stupefacenti o pedofilia e che L'azienda ha anche precisato che " la maggior parte dei prodotti del Fondata a Roma nel 2001, è controllata dalla Marfin Hld e ha

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 febbraio 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto poco ilin città attenzione Tuttavia un incidente in via Ostiense nei pressi di via del risaro si rallenta per incidente anche in via Ettore Rolli incrocio con via Angelo Bellani a Trastevere fino alle 21 di questa sera sulla diramazionenord è chiusa la rampa di missione di Settebagni in direzione del raccordo fino alle 17 interventi di potatura in via Galvani Testaccio la strada è chiusa altra via Zavaglia e via Marmorata dalle 10 Manifestazione degli agricoltori in Piazza Bocca della Verità previste modifiche alla viabilità e deviazioni per diverse linee di bus XV edizione del carnevale antirazzista partenza alle 10 da Casale de Merode e arrivo in via del Porto Fluviale il corteo percorrerà tra le altre viale di Tor Marancia Piazza Elio Rufino via ...