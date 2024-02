Torre Annunziata | due ordinanze di custodia per estorsione e furto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn data odierna i Carabinieri del NOR della compagnia dihanno dato esecuzione a duedicautelare in carcere, emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale disu richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due soggetti, già ristretti per altri reati, gravemente indiziati dei reati di cui agli artt. 629 c.p. () e 624, 625 cp () commessi in concorso tra loro e reiterati nel tempo. In particolare, a carico dei due soggetti, uno dei quali già agli arresti domiciliari nella località di Boscoreale (NA) e l’altro detenuto presso la casa circondariale “A. Graziano” di Avellino, sono emersi gravi indizi di colpevolezza circa la ...