Torneo di Viareggio. L'Under 18 di Pedone pareggia con la Lucchese. I campioni in carica chiudono il girone da imbattuti (Di sabato 17 febbraio 2024) sassuolo 1 Lucchese 1 SASSUOLO: Furghieri. Crosariol, Barani (1' s.t. Martey), Cardascio (18' s.t. Anastasini), Piccolo, Macchioni, Antonciuc (1' s.t. Weiss), Sow (1' s.t. Frangella), Danciutiu (1' s.t. Daldum), Petito (1' s.t. Cracchiolo), Negri (1' s.t. Gjyla). All. Pedone (Viganò) Lucchese: Summa, Di Maggio (1' s.t. Riad), Macchi (1' s.t. Fiorini), Giovannetti, Quochi, Morisi (24' s.t. Bracci), Moschella, Seck (1' s.t. Maurelli), Tolomeo (24' s.t. Panconi), D'Antona (1' s.t. Garzella), Leone. All. Di Stefano (Ennached, Centorbi, Onu, Azzouz) Arbitro: Sandri di La Spezia (Massa, Dainese) Reti: 24' p.t. Giovannetti (aut.), 45' p.t. Leone Note: ammoniti Macchioni, Macchi, Piccolo Chiude la fase a gironi della 74ma edizione del Torneo di Viareggio da imbattuto e al primo posto

