Torino | Cairo contro Juric | «Rinnovo? Non mi interessa…»

il presidente del Torino, Urbano Cairo, risponde così a una E sul successo contro i salentini: "Siamo tornati in campo con un'

(Di sabato 17 febbraio 2024) Urbano, presidente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo ildi Ivanper la prossima stagione Urbano, presidente del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport riguardo ildi Ivanper la prossima stagione. Le sue dichiarazioni:– «Posso dire? Non me ne frega più un cazzo. Abbiamo parlato, riparlato, basta. Ora l’obiettivo è fare questo campionato, otteniamo gli obiettivi e poi ne parliamo, su questo contratto basta, è un argomento che non mi interessa più. Ha fatto un’apertura? Ma chissenefrega…Io voglio bene a, lo stimo tanto ma poi nella vita si vive anche senza. Ne abbiamo parlato anche troppo. Chi ha preso? Chi gli ...

Tutto ancora in ballo per quanto riguarda la panchina del Torino in vista della prossima stagione. In conferenza Stampa Ivan Juric ha rivelato che ... (sportface)

Giampiero Ventura , ex Ct dell’Italia e allenatore del Torino , ha parlato a La Stampa proprio dell’obiettivo Europa dei granata Giampiero Ventura , ex ... (calcionews24)

“Il contratto di Juric? Non me ne frega più un ca…o: abbiamo parlato, riparlato, ora basta e l’obiettivo è fare questo campionato”: il presidente ... (sportface)

Cairo: "Ripresa aggressiva. Toro, mi hai soddisfatto. E ora viene il bello...": Il numero uno dei granata: "L’Europa Abbiamo tutto per fare bene, adesso un ciclo di partite molto impegnative" ...

Pagina 0 | Torino, Cairo: “Si vive anche senza Juric. Le frasi di Ivan Basta parlarne”: Il tecnico: "Io non voglio lasciare. Mi piacerebbe restare, ma in Europa per obiettivi prestigiosi, non per vivacchiare”. La replica stizzita del presidente ...

Torino, Cairo: “Si vive anche senza Juric. Le frasi di Ivan Basta parlarne”: Il tecnico: "Io non voglio lasciare. Mi piacerebbe restare, ma in Europa per obiettivi prestigiosi, non per vivacchiare”. La replica stizzita del presidente ...