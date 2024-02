(Di sabato 17 febbraio 2024) "I ragazzi stanno bene mentalmente e fisicamente, possiamo fare una bella gara", spiega il tecnico rossoblù- "Quella di domenica sarà una bella partita contro squadra in forma che ha battuto ilMonaco. Come dico sempre ogni partita ha la sua storia. Abbiamo fatto una buona preparazio

Lazio-Bologna: orario, dove vederla in tv e probabili formazioni: Lazio e Bologna si affronteranno domenica 18 febbraio in un big match per l'Europa. La squadra di Thiago Motta ha 5 puunti in più rispetto ai biancocelesti che però ...

Thiago Motta "Grande Lazio col Bayern, ma il Bologna è competitivo": Con queste parole il tecnico del Bologna, Thiago Motta, presenta il big match di domani all'Olimpico contro la Lazio di Sarri, reduce dal bel successo in Champions contro i campioni di Germania.

Thiago Motta su Orsolini: “Sente il gol, ma nel calcio si fa anche altro”: Le dichiarazioni dell'allenatore del Bologna alla vigilia del match contro la Lazio: le condizioni di Karlsson, il sostituto di Freuler e l'analisi della sfida ...