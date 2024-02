Theø dei La Sad | “Partecipare a Sanremo è stato un onore | ma mi sono sentito staccato dalla realtà Per chi soffre di depressione non è facile”

Il tempo di riordinare le idee e mettere i pensieri al proprio posto. A pochi giorni di distanza dalle fine di Sanremo 2024 , Theø dei La Sad - il trio emo - trap dai capelli coloratissimi che si è esibito sul palco dell'Ariston - racconta sui social le sensazioni che lo hanno attraversato durante la kermesse. Con estrema

(Di sabato 17 febbraio 2024) Cadere, rialzarsi, accettare le proprie fragilità in modo che diventino forza. Sapersi ascoltare. Sempre più persone (finalmente) hanno a cuore la propria salute mentale: non la sottovalutano, ne riconoscono l’importanza, ne parlano perché sanno che è il miglior modo per combattere alcuni mostri. A volte, bisogna avere il coraggio di fermarsi. Lo ha dimostrato Sangiovanni pochi giorni fa, annullando il concerto annunciato al Forum di Assago e l’uscita del nuovo disco Privacy. Adesso, ad alzare la voce è anche, membro dei La Sad, gruppo formato nel 2020 insieme al pugliese Francesco Clemente (Plant) e al veneto Enrico Fonte (Fiks): il trio punk si è classificato 27esimo all’ultimo Festival dicon il brano Autodistruttivo. Trentasei anni, capelli verdi, trasgressivo e scanzonato, Matteo Botticini (questo il suo vero nome) ha affidato ai ...