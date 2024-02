The Voice Senior | Mario Rosini nel cast | solo Gigi D' Alessio lo riconosce

“Ma è davvero lui!”. Sorpresa a The Voice Senior - si presenta sul palco ma nessuno lo riconosce (FOTO)

Nella serata di ieri, 16 febbraio 2024, è andata in onda la prima puntata di The Voice Senior su Rai Uno. C’era tanta attesa per conoscere i volti e ... (caffeinamagazine)