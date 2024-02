uno sparatutto in prima persona, uno strategico in sviluppo con sappiamo che lo sparatutto sarà ispirato alla serie TV The sappiamo che lo sparatutto sarà ispirato alla serie TV The Mandalorian .

The Mandalorian: in sviluppo un nuovo videogioco (Di sabato 17 febbraio 2024) Un nuovo videogioco su The Mandalorian è in fase di sviluppo presso Respawn Entertainment. È stato rivelato che un nuovo videogioco basato sulla serie The Mandalorian è attualmente in fase di sviluppo. Insider Gaming ha riportato che il videogame in prima persona è nelle prime fasi di sviluppo presso Respawn Entertainment. Secondo quanto riferito, il titolo metterà i giocatori nei panni di un cacciatore di taglie Mandaloriano. Il gioco si svolgerà durante il regno dell'Impero Galattico, apparentemente tra Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith e Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi. The Mandalorian: Pedro Pascal non ha alcuna intenzione di abbandonare la serie I dettagli Nei panni di … Leggi tutta la notizia su movieplayer

Rapporto: Respawn sta sviluppando un gioco Mandaloriano: Non abbiamo avuto uno sparatutto in prima persona ambientato nell'universo di George Lucas (quello in una galassia lontana lontana) da quando Star Wars Battlefront II è stato rilasciato nel 2017. The Mandalorian diventerà uno sparatutto sviluppato da Respawn, secondo un rumor: Il noto leaker Tom Henderson sostiene che Respawn Entertainment stia lavorando a uno sparatutto in prima persona basato su The Mandalorian. Star Wars Mandalorian è il nuovo FPS di Respawn Gli ultimi leak di Tom Henderson: Stando a quanto sostenuto dalle 'gole profonde' di Tom Henderson, Respawn Entertainment starebbe sviluppando uno sparatutto di Star Wars Mandalorian ...

