Terzo mandato e autonomia regionale De Tomaso racconta la sfida infinita a destra e sinistra

(Di sabato 17 febbraio 2024) Prima o poi doveva accadere. Prima o poi lo stop ai mandati illimitati per presidenti regionali e sindaci doveva provocare un putiferio. Il che è accaduto a distanza di qualche lustro dall’introduzione della delimitazione temporale per gli incarichi ai vertici delle amministrazioni locali. E dal momento che, in politica, tutto si tiene, non è escluso che lo scontro tra fautori e contrari alpossa provocare scossoni, crepe anche nella maggioranza di governo e nell’opposizione parlamentare. Diciamo sùbito che l’idea di non consentire la terza elezione consecutiva a presidenti regionali e sindaci tutto era fuorché stravagante. Semmai era frutto del principio liberale che, nei secoli scorsi, si era contrapposto all’immobilità feudale: la demarcazione temporale del comando. Nell’età feudale il Principe regnava e governava senza soluzioni di ...