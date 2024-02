Terzo ciclo di corsi di fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto

(Di sabato 17 febbraio 2024) Arezzo, 17 febbraio 2024 – Ildelospita ildidiin. L’appuntamento è fissato per lunedì 19 febbraio quando partiranno le nuove lezioni che, ospitate da vasche di diverse altezze, proseguiranno fino al mese di aprile e saranno strutturate attraverso un programma di discipline particolarmente variegato in termini di esercizi proposti, attrezzi utilizzati e parti del corpo allenate. I, tenuti da tecnici e istruttori della Chimera, saranno rivolti a uomini e donne a partire dai sedici anni di età e saranno caratterizzati da un costante accompagnamento musicale, andando a configurare occasioni dove il movimento viene unito al divertimento e all’aggregazione. L’attività del ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 PROBLEMA PER VAN DER Poel ! Gli cade la catena dalla bici dopo essersi rimesso in sella al seguito di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:03 L’olandese van der Haar ed il belga Nys provano ad accelerare per avvicinarsi al tendem composto da ... (oasport)

Al Gewiss torna il Sassuolo: l’Atalanta e De Ketelaere alla ricerca del terzo sigillo: La Dea prosegue nell'operazione difesa al quarto posto prima del ciclo di fuoco che si aprirà a San SIro. Il belga all'andata segnò il suo primo gol, in Coppa Italia fece doppietta: fu decisivo per le ...

Presentata la terza edizione del Festival Nazionale “Il Belcanto ritrovato”: In realtà, nell’anno in cui Pesaro è Capitale italiana della cultura, per la terza edizione è stato incoronato un secondo ... poichè la data è inserita nel ciclo di concerti organizzato in ...

Ascoli, presentata la terza edizione dell’evento “Giochi a Tavola”: Dodici appuntamenti itineranti, all'interno dei quali l'aspetto enogastronomico verrà unito a quello ludico e culturale.