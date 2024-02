Terremoto oggi sentito a Forlì | scossa di magnitudo 3 5

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 –diattorno alle 13in provincia diCesena. Il movimento tellurico è stato percepito nitidamente a Tredozio, il paese romagnolo più prossimo all’epicentro in Appennino nei pressi di Marradi, in provincia di Firenze.anche a Castrocaro e Rocca San Casciano. L’epicentro è lo stesso dello scorso settembre, quando la Romagna fu svegliata all’alba da unadi4.9, negli stessi territori già flagellati dall’alluvione. E in questa zona è tornata prepotentemente,, la paura. Ladiè di3.5, come riporta l’Ingv. Alcune persone sono scese in strada mentre sui social è partito il tam tam: ...