Terremoto oggi a Firenze | magnitudo 3 5 a Marradi «I cittadini sono scesi in strada»

(Adnkronos) – Una scossa di Terremoto , di magnitudo 3.5, è stata registrata dall’Ingv alle 12.49 a 5 km da Marradi , comune in provincia di ... ()

Terremoto ultima ora, a Tredozio la grande paura. La sindaca: “Quadri a terra e panico. Pronti ad accogliere chi vorrà dormire fuori casa”: La scossa all’ora di pranzo, di magnitudo 3.5, non è passata inosservata. Simona Vietina: “Tremava tutto anche se fortunatamente non ci sarebbero danni” ...

Scossa di terremoto avvertita in collina, evacuati per precauzione gli studenti delle medie a Santa Sofia: A distanza di cinque mesi, torna a tremare la terra nell’entroterra forlivese. A Santa Sofia gli studenti delle scuole medie sono stati evacuati per ...

