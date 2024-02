Terremoto in Italia | forte scossa | tanta paura

bene la crisi dell'anno scorso e ora sei pieno di energie e forte! 1995 - Un terremoto di magnitudo 6,8 della scala Richter scuote l'inchiesta Mani pulite.' Che ci fosse la corruzione in Italia si

(Di sabato 17 febbraio 2024)dia Marradi (Firenze) poco prima delle 13. Il sisma è stato rilevato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La stima provvisoria parla di una magnitudo 3.7, con epicentro a cinque chilometri da Marradi, nell’Alto Mugello, a una profondità di circa 5 chilometri. Il 18 settembre dell’anno scorso Marradi era già stata colpita da unacon magnitudo 4.9, con danni a vari edifici. L'articolo proviene da The Social Post.

torna a tremare la terra in Emilia-Romagna, Regione nella quale negli ultimi giorni sono state registrate diverse scosse che hanno allarmato la ... (thesocialpost)

Non si ferma lo sciame sismico in provincia di Parma. Due scosse di Terremoto di magnitudo 2.2 e 2.8 sono state registrate dall’Istituto Nazionale ... (thesocialpost)

Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 3.5 a Marradi: Firenze, 17 febbraio 2024 – Scossa di terremoto avvertita vicino a Marradi, in alto Mugello. La scossa, come riporta il sito Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), di magnitudo 3.5 con ...

Terremoto oggi sentito a Forlì, scossa di magnitudo 3.5: Forlì, 17 febbraio 2024 – Scossa di terremoto attorno alle 13 sentito a Forlì, Nitidamente è stato sentito a Tredozio e Riolo Terme. L’epicentro è lo stesso dello scorso settembre. La scossa è di ...

Terremoto oggi in provincia di Firenze, forte scossa di magnitudo tra 3.2 e 3.7: Una scossa di magnitudo tra 3.2 e 3.7 di Magnitudo è stata avvertita alle 12.49 in provincia di Firenze. A darne notizia è l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) ...