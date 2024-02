Terremoto in Italia | è scossa continua

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 si è verificata alle ore 01:23:28 del La scossa è stata avvertita lievemente dalla rimanere sempre aggiornato su tutte le scosse che avvengono in Italia.

(Di sabato 17 febbraio 2024) Non si ferma lo sciame sismico in provincia di Parma. Due scosse didi magnitudo 2.2 e 2.8 sono state registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia all’1 e 23 del 17 febbraio e all’1 e 35, con epicentro a 7 chilometri da Felino e a 5 chilometri da Felino. L'articolo proviene da The Social Post.

Bruno Vespa, “L’Aquila capitale europea della cultura è debito morale”: L’AQUILA – “Nel 2009 il terremoto dell’Aquila colpì l’opinione pubblica in maniera particolare. L’opinione pubblica scoprì, infatti, una città che in gran parte non conosceva, uno dei centri storici ...

Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2.8 a Felino (PR) nella regione Emilia-Romagna, mappa e dettagli: La Red Bull, campione del mondo in carica di Formula 1 sia tra i piloti, con Max Verstappen, che fra i costruttori, ha presentato la sua vettura per la stagione 2024, non facendo caso, almeno per oggi ...

Tesori di storia. Il Novecento italiano svelato da Bankitalia: Nel caveau della Banca d’Italia, una scoperta sorprendente ... oltre a reperti raccolti dopo il terremoto del 28 dicembre 1908 che devastò Messina e Reggio Calabria. Gli oggetti conservati raccontano ...