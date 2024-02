Terremoto a Marradi | scossa di 3 7 magnitudo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Paura ain provincia di Firenze dopo una violentadipoco prima delle 13. Il sisma di3.7 è stato rilevato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con epicentro a cinque chilometri da, nell’Alto Mugello, a una profondità di circa 5 chilometri.: cittadini in strada Già lo scorso L'articolo proviene da Il Difforme.

