Terremoto a Marradi Firenze | scossa di magnitudo 3 5 | il sisma avvertito anche in Emilia

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ladisi è verificata questa mattina – alle 12.49 – con epicentro a, in provincia didi3.5 a– Ilcorrieredellacittà.com Al momento non si segnalano danni a cose o persone.di3.5 aUnadi, di3.5, è stata registrata questa mattina – alle 12.49 – a, provincia di. A confermata l’entità dellaè stato l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Ilè stato registrato a una profondità di 5 chilometri. Ilè stato ...

La scossa è stata avvertita nel corso della mattinata di oggi, scatenando il panico. Il governatore Giani è in contatto con l'amministrazione locale (ilgiornale)

