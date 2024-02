Gli scontri tra le fazioni rivali legate ai trapper Simba La Rue e Baby Touché si erano susseguiti per tutto il 2022 per tentato è stato arrestato mesi dopo per tentato omicidio, avendo preso

Tentato omicidio di Simba La Rue. Imputati dal giudice (Di sabato 17 febbraio 2024) l quattro Imputati finiti in carcere per l’accoltellamento del trapper Simba La Rue erano presenti ieri mattina per l’udienza preliminare davanti al gup Moreschi. Si tratta di Moaad Amagour, 25 anni (difeso dall’avvocato Cinquepalmi), residente nel Padovano, fratello di Mohamed Amine Amagour, in arte Baby Touché, il trapper rivale di Simba la Rue; Samir Benskar, 21 anni, anche lui residente nel Padovano (difeso dall’avvocato Rocco Lombardo), accusato di concorso morale del Tentato omicidio a Treviolo, poi Youness Fouad, originario del Marocco, 31 anni (avvocato Rossini), e del milanese Francesco Menghetti, 25 anni (assistito dal legale Tomaselli). Hanno scelto il rito abbreviato. Ma il processo è stato rinviato. E a proposito di Simona Boscali, nonostante sia indagata, ieri si è presentata in tribunale ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di sabato 17 febbraio 2024) l quattrofiniti in carcere per l’accoltellamento del trapperLa Rue erano presenti ieri mattina per l’udienza preliminare davanti al gup Moreschi. Si tratta di Moaad Amagour, 25 anni (difeso dall’avvocato Cinquepalmi), residente nel Padovano, fratello di Mohamed Amine Amagour, in arte Baby Touché, il trapper rivale dila Rue; Samir Benskar, 21 anni, anche lui residente nel Padovano (difeso dall’avvocato Rocco Lombardo), accusato di concorso morale dela Treviolo, poi Youness Fouad, originario del Marocco, 31 anni (avvocato Rossini), e del milanese Francesco Menghetti, 25 anni (assistito dal legale Tomaselli). Hanno scelto il rito abbreviato. Ma il processo è stato rinviato. E a proposito di Simona Boscali, nonostante sia indagata, ieri si è presentata in tribunale ...

