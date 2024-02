Esordio con sconfitta per l' Italia femminile ai Mondiali a squadre 2024 di tennistavolo . Come prevedibile, le azzurre hanno ceduto nettamente per 3 - 0 alle padrone di casa della Corea del Sud, testa di serie del girone.

Tennistavolo femminile, l’Italia piega Porto Rico per 3-2 ai Mondiali e si avvicina alla qualificazione ai sedicesimi (Di sabato 17 febbraio 2024) Sofferta ed importantissima vittoria dell’Italia femminile nella seconda giornata della prima fase a gironi dei Mondiali a squadre 2024 di Tennistavolo, torneo che promuoverà le prime otto classificate alle Olimpiadi di Parigi: a Busan, in Corea del Sud, le azzurre, guidate da Elena Timina, piegano Porto Rico, sulla carta seconda forza del Gruppo 5, col punteggio di 3-2, e compiono un passo forse decisivo verso la qualificazione ai sedicesimi di finale. Nel primo incontro Gaia Monfardini, schierata come numero 2, cede ad Adriana Diaz per 1-3 (11-7, 6-11, 6-11, 14-16), ma a seguire Nikoleta Stefanova, in campo come numero 1 azzurra, riequilibra le sorti dell’incontro regolando Melanie Diaz per 3-0 (11-2, 11-6, 11-9). Nella sfida tra le ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di sabato 17 febbraio 2024) Sofferta ed importantissima vittoria delnella seconda giornata della prima fase a gironi deia squadre 2024 di, torneo che promuoverà le prime otto classificate alle Olimpiadi di Parigi: a Busan, in Corea del Sud, le azzurre, guidate da Elena Timina,no, sulla carta seconda forza del Gruppo 5, col punteggio di 3-2, e compiono un passo forse decisivo verso laaidi finale. Nel primo incontro Gaia Monfardini, schierata come numero 2, cede ad Adriana Diaz per 1-3 (11-7, 6-11, 6-11, 14-16), ma a seguire Nikoleta Stefanova, in campo come numero 1 azzurra, riequilibra le sorti dell’incontro regolando Melanie Diaz per 3-0 (11-2, 11-6, 11-9). Nella sfida tra le ...

