Tennis | Torneo Rotterdam Raonic si ritira | Sinner in semifinale

ROTTERDAM (OLANDA) - Grazie al successo contro il canadese Raonic (costretto al ritiro per problemi fisici), Jannik Sinner approda alle semifinali a Rotterdam. Torneo che potrebbe proiettarlo verso la posizione numero tre della classifica Atp (attualmente occupata da Daniil Medvedev, che l'anno scorso lo ha battuto in finale e in questa edizione

