Tennis | Torneo Buenos Aires Vavassori eliminato nei quarti da Alcaraz

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il piemontese ha ceduto per 7-6 6-1 allo spagnolo, ex numero 1 del ranking(ARGENTINA) - Sfuma la prima semifinale in carriera ma esce a testa alta Andreaneidell'"IEB+ Argentina Open" (ATP 250 - montepremi 642.6215 dollari) di, secondo appuntamento del Go

ATP Derlay Beach - Flavio Cobolli si arrende ai quarti di finale con Tiafoe: in semifinale va l'americano: TENNIS, ATP DERLAY BEACH - Flavio Cobolli si arrende a Frances Tiafoe nei quarti del 250 di Derlay Beach: passa l'americano per 6-4 6-2 in poco più di un'ora ...

Tennis: Ct Cervia, una grande tradizione e il vivaio come fiore all’occhiello: Un’altra stagione da protagonista, con un occhio interessato di Paolo Pambianco, il direttore tecnico, sui Mondiali Over in programma a Citttà del ...

Sinner-Griekspoor: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live: La sfida tra Sinner e Griekspoor, valida per la semifinale dell'Atp 500 di Rotterdam (Olanda), è in programma sabato 17 febbraio alle 19:30 sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Tennis.