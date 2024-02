Tennis | Sinner sarà numero 3 al mondo | è il secondo italiano di sempre dopo Pietrangeli

(Di sabato 17 febbraio 2024) Rotterdam, 17 feb. (Adnkronos) – Jannikcontinua a scalare la classifica mondiale Atp, raggiungendo un nuovo storico traguardo. Grazie alla vittoria in semifinale a Rotterdam sull’olandese Tallon Griekspoor, l’azzurro da lunedì 26 febbraiomatematicamente3 del, ma loda lunedì 19 se dovesse vincere il titolo a Rotterdam contro Alex De Minaur in finale.il 61esimo giocatore a raggiungere le prime tre posizioni Atp nella storia del ranking computerizzato ed è ildia raggiungere questo traguardoNicolache in epoca ante-computer è stato3 dela fine 1959 e a fine 1960. L’altoatesino raggiunge questo traguardo a 22 anni e 6 mesi ed è il 23esimo più giovane. I più giovani top 3 della storia sono Andre Agassi (18 anni, 6 mesi e 8 giorni), Bjorn Borg e Boris Becker (entrambi a 18 anni, 6 mesi e 17 giorni), Rafael Nadal (19 anni) e Carlos Alcaraz (19 anni e 4 mesi). L'articolo CalcioWeb.

