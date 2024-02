Tennis | Sinner in finale a Rotterdam | sarà n 3 al mondo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Janniksi è qualificato per ladel torneo Atp 500 dibattendo in due set l'olandese Tallon Griekspoor col punteggio di 6-2, 6-4. L'accesso allagarantisce all'azzurro l'ascesa al terzo posto del ranking mondiale, che potrebbe essere già certificata nella classifica di lunedì prossimo se domani dovesse battere l'australiano Alex De Minaur, ma comunque loin quella del 26 febbraio.

Oggi, sabato 17 febbraio, Jannik Sinner incontrerà l’olandese Tallon Griekspoor alle 19:30 per la semifinale dell’ATP 500 Open di Rotterdam per ... (urbanpost)

Jannik Sinner è ovunque: scatto a rete e carezza di rovescio che beffa Griekspoor. Rivivi il suo colpo: ATP ROTTERDAM - Jannik Sinner impreziosisce il primo set della semifinale contro Tallon Griekspoor, vinto 6-2, con un colpo che infiamma il pubblico.

Jannik Sinner autocritica dopo il passaggio in semifinale: “Non è così che voglio vincere”: Jannik Sinner, il talento azzurro del tennis mondiale, ha raggiunto la semifinale dell’ATP 500 di Rotterdam in circostanze che lo vedono protagonista di una severa autocritica. Nonostante il suo ...

Quando si gioca la finale dell’ATP Rotterdam, orario e dove vederla in TV e streaming: Jannik Sinner sta giocando contro Tallon Griekspoor nella seconda semifinale del torneo di Rotterdam. Se la vincerà avrà l'opportunità di disputare l'ennesima finale e di diventare soprattutto numero ...