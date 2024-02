Tennis | Jannik Sinner firma un primato con il successo su Raonic a Rotterdam

Roma, 16 febbraio 2024 – Nonostante le numerose defezioni, in primis quella del campione in carica Daniil Medvedev, si sapeva che l’ATP 500 di ... (sbircialanotizia)

Il conto alla rovescia sta per terminare e il debutto di Jannik Sinner si avvicina. Non prima delle 19.30 l’altoatesino (n.4 del mondo) affronterà ... (oasport)

Via oggi, lunedì 12 febbraio, al torneo Atp 500 di Rotterdam dove sarà impegnato anche Jannik Sinner , al ritorno in campo dopo il trionfo in finale ... (liberoquotidiano)

Tennis - Jannik Sinner : “Ora gli avversari mi rispettano di più. Obiettivi? Fare meglio del 2023 nei prossimi Slam”

Jannik Sinner si prepara per il via ufficiale del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il cemento indoor olandese sarà lo scenario ideale per rivedere in ... (oasport)