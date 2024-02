Tennis | Atp Rotterdam | Sinner batte Griekspoor | vola in finale e sarà numero 3 del mondo

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 feb. (Adnkronos) – Continua il momento magico di Jannik. L’azzurro dopo il successo agli Australian Open, conquista un posto inal torneo Atp 500 dindo in due set l’olandese Tallon, n°29 del ranking, e diventerà3 del. Dopo, infatti, il forfait al torneo di, di Daniil Medvedev che si era cancellato anche dal torneo in Qatar,lo scavalca con lainaffronterà Alex De Minaur che ha battuto Grigor Dimitrov, nella prima semiper 6-4, 6-3.parte subito forte e brekkaal primo game. Poi tiene il servizio due volte per il 3-1. Al quinto game arriva il secondo break dell’altoatesino con un bel passante di dritto. Sul 4-1 l’olandese ha la prima palla break a disposizione mareagisce da campione e chiude 5-1. Il giocatore oranje tiene la sua battuta ma iluno italiano non si scompone e chiude con autorità 6-2 il primo parziale. Ad inizio secondo setè più attento, commette meno errori e riesce a tenere il servizio. Si arriva al quarto game ecommette il primo doppio fallo della partita, con l’olandese che arriva poi ad avere due palle break, ma entrambe vengono subito annullate e poitiene il servizio senza ulteriori problemi per il 2-2. Si prosegue ‘on serve’, senza troppi sussulti fino al 4-4. Al nono gamesi procura tre palle break e alla prima con un doppio fallo l’olandese regala il break e praticamente la partita ache sul 5-4 va a servire per il match. Un turno di battuta che non crea problemi all’azzurro che chiude 6-4 e si regala lae il3 del ranking Atp. L'articolo CalcioWeb.

