Tennis Atp 500 Rotterdam | Sinner | “Mi sono sentito in difficoltà | terzo al mondo? Succederà se lo merito”

L'altoatesino beneficia dell'uscita dal campo del rivale sul 7 - 6 1 - 1 in suo favore ROTTERDAM (OLANDA) - Jannik Sinner accede alle semifinali dell'"ABN Amro Open", Atp 500 in corso sul duro del Rotterdam Ahoy, con un montepremi da 2.290.720 euro. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 1 e 4 del ranking mondiale, ha approfittato nei quarti del ritito del

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 17 febbraio 2024) Jannikcommenta ai microfoni di Sky Sport il match contro Milos Raonic valido per i quarti di finale dell’Atp 500 di, terminato 7-6 1-1 dopo il ritiro del canadese: “Credo di aver portato a casa la partita con una mentalità giusta, ero in, almeno così miin campo. E’ stata un’ottima lezione, spero di giocare ancora con lui, mi serve per maturare. Domani è una partita diversa e non vedo l’ora di scendere in campo e giocare un po meglio di oggi”. Orasi prepara a Tallon Griekspoor: “Lui qui gioca sempre molto meglio. Credo sia migliorato, un anno nel circuito fa tanto. E’ maturato tanto anche lui, non vedo l’ora di affrontare queste partite, spero di giocare un po’ più libero. Diciamo checontento di essere ancora in ...