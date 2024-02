Tale e Quale Sanremo 2024 | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 17 febbraio 2024)sono previste per, lo show condotto da Carlo Conti su Rai 1 per rendere omaggio al Festival? In tutto andranno in onda due: la prima sabato 17 febbraio; la seconda e ultima sabato 24 febbrai0. Ogni serata inizierà alle ore 21,25 e terminerà a mezzanotte. Lacomplessiva sarà quindi di circa 2 ore e mezza. Streaming e tv Dove vederein diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i ...