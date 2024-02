Tajani apre ministeriale G7 con minuto di silenzio per Navalny

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha appena aperto la riunione dei ministri del G7 a Monaco di Baviera chiedendo ai suoi colleghi un minuto si silenzio per onorare Alexei Navalny.

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il ministro degli Esteri Antonioha appena aperto la riunione dei ministri del G7 a Monaco di Baviera chiedendo ai suoi colleghi unsiper onorare Alexei. "Per le sue idee e per la sua battaglia per la libertà e contro la corruzione in Russiadi fatto è stato portato alla morte. La Russia deve fare chiarezza sulla sua morte e interrompere la repressione inaccettabile del dissenso politico", ha affermato