Solo il ministro degli Esteri Antonio Tajani , in serata da E in serata si apre un nuovo fronte. L'ambasciata russa replica all'

Tajani apre G7 Esteri con minuto di silenzio per Navalny. Primo piano, Russia e Ucraina (Di sabato 17 febbraio 2024) Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani ha dato inizio alla riunione dei ministri del G7 a Monaco di Baviera con un momento di raccoglimento dedicato ad Alexei Navalny, figura di spicco dell'opposizione russa. "Per le sue idee e per la sua battaglia per la libertà e contro la corruzione in Russia, Navalny è stato portato alla morte", ha dichiarato Tajani. "La Russia deve fare chiarezza sulla sua morte e interrompere la repressione inaccettabile del dissenso politico". La conferenza, che si preannuncia di cruciale importanza, sarà dominata dai conflitti in corso in diverse parti del mondo, con particolare riferimento alla situazione in Gaza e nel conflitto tra Russia e Ucraina."Russia e Ucraina ... Leggi tutta la notizia su ilfogliettone (Di sabato 17 febbraio 2024) Il ministro degli AffariAntonioha dato inizio alla riunione dei ministri del G7 a Monaco di Baviera con un momento di raccoglimento dedicato ad Alexei, figura di spicco dell'opposizione russa. "Per le sue idee e per la sua battaglia per la libertà e contro la corruzione inè stato portato alla morte", ha dichiarato. "Ladeve fare chiarezza sulla sua morte e interrompere la repressione inaccettabile del dissenso politico". La conferenza, che si preannuncia di cruciale importanza, sarà dominata dai conflitti in corso in diverse parti del mondo, con particolare riferimento alla situazione in Gaza e nel conflitto tra."...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

“Un attacco a uno è un attacco a tutti”: Il ministro degli Esteri e Vicepremier a Milano: "Lavoriamo per la pace" Tajani parla del conflitto in Medio Oriente. “Noi difendiamo un principio, la libertà, il diritto internazionale che la Russia ... Munich security conference: Tajani presiederà il tavolo su Ucraina e Gaza: Tante questioni da snocciolare per l’élite mondiale della Difesa. Ma la sensazione è che Ucraina e Israele domineranno l’agenda della Munich security conference, soprannominata il “Davos della difesa” ... Tajani si impunta contro la Lega che vuole il terzo mandato per i governatori regionali: Passata, e neppure del tutto, la tensione sul tema agricoltori e tassazione, la Lega apre un nuovo fronte. Il terzo mandato per i governatori e l'ipotesi di mettere un blocco al terzo mandato anche ne ...

Video di Tendenza