Taibi non ha dubbi | «Lautaro Martinez? Da Lukaku altra situazione»

e risposta a fine gara tra il ds della Reggina Massimo Taibi (" Gli alibi non mi piacciono". Già, ma cosa ha scatenato le polemiche? così i dubbi si affollano: detto che in questa situazione le

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 febbraio 2024)si è espresso su, che ha segnato in Inter-Salernitana ha timbrato per la ventesima volta in questo campionato. OTTIMISMO EVIDENTE ? Massimo, a Sportitalia, dice la sua sul rinnovo di: «Credo che alla fine l’accordo lo troveranno. Si nota che c’è un grande ottimismo. Nella, non c’era questo ottimismo. Le parole disono state sempre orientate alla chiusura della trattativa. Non hanno mai fatto pensare il contrario». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...